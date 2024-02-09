Эмулятор ZX-Spectrum Glukalka версии 3

Доступна для загрузки новая версия эмулятора Glukalka.

Glukalka — единственный эмулятор ZX-Spectrum с открытым кодом для PC Linux/Windows, Mac и Android, порты которого не являются продуктом сторонних разработчиков с различным функционалом и слабой синхронизацией с основным проектом. Эмулируемые модели: ZX-Spectrum 48, 128, Pentagon + Beta Disk Interface, ZS-Scorpion.

Новая версия эмулятора характеризуется наличием приложения для мобильных устройств. Разработка велась для телефонов, но на планшетах 7" эмулятор работает удовлетворительно. Виртуальная джойстик и виртуальная клавиатура разрабатывались с целью комфортной игры и поддержки различных размеров экранов мобильных устройств.

Появившаяся поддержка секторов отличных от 256 байт и формата FDI, а также, некоторые исправления в эмуляции, позволили запускать операционные системы iS-DOS и CP/M. Появилась возможность генерации NMI («Magic Button», «Shadow Service Monitor»). Появилась возможность сбросить дамп звука музыкального сопроцессора в файл для дальнейшего редактирования или прослушивания. Стало больше настроек и функций, ускорена запись на диск. Эмулятор стал независим от каких бы то ни было файлов, все необходимые ресурсы он теперь носит с собой в запускаемом файле.

Эмулятору более 22 лет, развивается он «рывками», не очень активно. Но востребованность и своя ниша у него имеется.

Источник: linux.org.ru