Эмулятор ZX-Spectrum Glukalka2

Доступна для загрузки новая реинкарнация эмулятора ZX-Spectrum Glukalka.

Графическая часть эмулятора переписана с использованием библиотеки Qt (рекомендуемая минимальная версия Qt-4.6, на более старых версиях Qt, будут отключаться некоторые функции эмулятора, либо эмулятор не соберётся). Использование Qt позволило сделать эмулятор более портируемым: теперь он работает не только на UNIX/X11, но и на MS Windows, Mac OS X, а также, теоретически, на всех платформах, где возможно использовать библиотеку Qt. Эмулятор был протестирован на платформах PC/Linux, PC/Windows, Mac Intel, Solaris/Sparс (скриншоты).

Список других изменений следующий :

Эмулятор локализован, в дистрибутиве имеется русская локализация.

Окно эмулятора теперь свободно масштабируется на любые размеры. Имеется возможность использовать OpenGL для того, чтобы данная операция не загружала ЦП.

При открытии файла-образа, теперь выполняется его автозапуск. Больше не нужно вспоминать команды DOS и SOS.

Улучшен алгоритм «ловушек» в эмуляции магнитной ленты, улучшен алгоритм «быстрой загрузки» магнитной ленты. Теперь загружается больше файлов в формате .TAP и .TZX.

Улучшена поддержка формата образа дисков .SCL : при открытии такого файла, происходит автоматическая конвертация в формат .TRD, при отсутствии в образе файла «boot», он автоматически дописывается.

Исправлены ошибки эмуляции Z80.

Загрузка из образов ленты и эмуляция дискового контроллера теперь корректно работает на архитектурах BIGENDIAN.

Добавлена поддержка аналоговых джойстиков и геймпадов.

Добавлена возможность сохранять настройки эмулятора по нажатию кнопки из окна настроек. Варианты загрузки эмулятора : Unix/Linux(source code), Mac OS X (dmg image), PC/Windows (zip архив).

Источник: linux.org.ru