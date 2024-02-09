Эмулятор ZX-Spectrum Glukalka2

Доступна для загрузки новая реинкарнация эмулятора ZX-Spectrum Glukalka.
- Эмулятор локализован, в дистрибутиве имеется русская локализация.
- Окно эмулятора теперь свободно масштабируется на любые размеры. Имеется возможность использовать OpenGL для того, чтобы данная операция не загружала ЦП.
- При открытии файла-образа, теперь выполняется его автозапуск. Больше не нужно вспоминать команды DOS и SOS.
- Улучшен алгоритм «ловушек» в эмуляции магнитной ленты, улучшен алгоритм «быстрой загрузки» магнитной ленты. Теперь загружается больше файлов в формате .TAP и .TZX.
- Улучшена поддержка формата образа дисков .SCL : при открытии такого файла, происходит автоматическая конвертация в формат .TRD, при отсутствии в образе файла «boot», он автоматически дописывается.
- Исправлены ошибки эмуляции Z80.
- Загрузка из образов ленты и эмуляция дискового контроллера теперь корректно работает на архитектурах BIGENDIAN.
- Добавлена поддержка аналоговых джойстиков и геймпадов.
- Добавлена возможность сохранять настройки эмулятора по нажатию кнопки из окна настроек.
Варианты загрузки эмулятора : Unix/Linux(source code), Mac OS X (dmg image), PC/Windows (zip архив).
Источник: linux.org.ru