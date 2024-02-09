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Эмулятор ZX-Spectrum Glukalka2

Доступна для загрузки новая реинкарнация эмулятора ZX-Spectrum Glukalka.
Графическая часть эмулятора переписана с использованием библиотеки Qt (рекомендуемая минимальная версия Qt-4.6, на более старых версиях Qt, будут отключаться некоторые функции эмулятора, либо эмулятор не соберётся). Использование Qt позволило сделать эмулятор более портируемым: теперь он работает не только на UNIX/X11, но и на MS Windows, Mac OS X, а также, теоретически, на всех платформах, где возможно использовать библиотеку Qt. Эмулятор был протестирован на платформах PC/Linux, PC/Windows, Mac Intel, Solaris/Sparс (скриншоты).
Список других изменений следующий :

  • Эмулятор локализован, в дистрибутиве имеется русская локализация.
  • Окно эмулятора теперь свободно масштабируется на любые размеры. Имеется возможность использовать OpenGL для того, чтобы данная операция не загружала ЦП.
  • При открытии файла-образа, теперь выполняется его автозапуск. Больше не нужно вспоминать команды DOS и SOS.
  • Улучшен алгоритм «ловушек» в эмуляции магнитной ленты, улучшен алгоритм «быстрой загрузки» магнитной ленты. Теперь загружается больше файлов в формате .TAP и .TZX.
  • Улучшена поддержка формата образа дисков .SCL : при открытии такого файла, происходит автоматическая конвертация в формат .TRD, при отсутствии в образе файла «boot», он автоматически дописывается.
  • Исправлены ошибки эмуляции Z80.
  • Загрузка из образов ленты и эмуляция дискового контроллера теперь корректно работает на архитектурах BIGENDIAN.
  • Добавлена поддержка аналоговых джойстиков и геймпадов.
  • Добавлена возможность сохранять настройки эмулятора по нажатию кнопки из окна настроек.

    Варианты загрузки эмулятора : Unix/Linux(source code), Mac OS X (dmg image), PC/Windows (zip архив).

Источник: linux.org.ru

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