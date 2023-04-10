Энтузиастам предоставлен доступ к редакции ОС OpenVMS 9.2 для архитектуры x86-64

Компания VMS Software, выкупившая у Hewlett-Packard права на продолжение разработки операционной системы OpenVMS (Virtual Memory System), предоставила энтузиастам возможность загрузки порта операционной системы OpenVMS 9.2 для архитектуры x86_64. Помимо файла с образом системы (X86E921OE.ZIP) для загрузки предложены лицензионные ключи community-редакции (x86community-20240401.zip), действующие до апреля следующего года. Релиз OpenVMS 9.2 отмечен как первый полноценный выпуск, доступный для архитектуры x86-64.

Порт для архитектуры x86 собран на основе тех же исходных текстов OpenVMS, что применяются в версиях для архитектур Alpha и Itanium, c использованием условной компиляции, заменяющей возможности, привязанные к особенностям аппаратных архитектур. Для определения и инициализации оборудования задействованы UEFI и ACPI, а для загрузки задействован RAM-диск вместо специального загрузочного механизма VMS, специфичного для оборудования. Для эмуляции недостающих уровней привилегий VAX, Alpha и Itanium, отсутствующих в системах x86-64, в ядре OpenVMS задействован модуль SWIS (Software Interrupt Services).

Операционная система OpenVMS развивается с 1977 года, применяется в отказоустойчивых системах, требующих повышенной надёжности, и ранее была доступна только для архитектур VAX, Alpha и Intel Itanium. Системный образ можно использовать для тестирования в виртуальных машинах VirtualBox, KVM и VMware. В состав OpenVMS 9.2 включены системные сервисы VSI TCP/IP (например, имеется поддержка SSL111, OpenSSH и Kerberos), наборы для поддержки протоколов VSI DECnet Phase IV и VSI DECnet-Plus, компиляторы MACRO, Bliss, FORTRAN, COBOL, C++, C и Pascal.



Источник: opennet.ru