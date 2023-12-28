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Энтузиасты наконец показали, что находится внутри кастомного APU Van Gogh портативной приставки Steam Deck

Хотя компания Valve уже почти два года продаёт оригинальную версию портативной приставки Steam Deck, компьютерные энтузиасты только сейчас решили провести глубоких анализ её полузаказного 7-нм процессора Van Gogh. YouTube-канал High Yield при поддержке фотографа Fritzchens Fritz показали изображения внутренней структуры указанного APU. Исследование выявило, что некоторые компоненты чипа вообще не используются приставкой Steam Deck. Источник изображения: Fritzchens Fritz
Источник: 3dnews.ru

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