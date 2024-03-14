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Epic Games потребовала исполнить судебное решение 2021 года против Apple

Epic Games потребовала исполнить судебное решение 2021 года против AppleEpic Games обратилась к судье Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) с требованием исполнить её первоначальное решение от 2021 года, касающееся альтернативных платёжных систем в Apple App Store. По мнению Epic, обновлённая политика Apple, предусматривающая удержание 27 % с платежей за пределами App Store (или 12 % для небольших команд разработчиков), продолжает демонстрировать антиконкурентное поведение компании. Источник изображений: Epic Games
Источник: 3dnews.ru

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