Epic Games потребовала исполнить судебное решение 2021 года против Apple

Epic Games обратилась к судье Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) с требованием исполнить её первоначальное решение от 2021 года, касающееся альтернативных платёжных систем в Apple App Store. По мнению Epic, обновлённая политика Apple, предусматривающая удержание 27 % с платежей за пределами App Store (или 12 % для небольших команд разработчиков), продолжает демонстрировать антиконкурентное поведение компании. Источник изображений: Epic Games

Источник: 3dnews.ru