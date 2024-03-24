Equinix, одного из крупнейших операторов ЦОД, обвинили в подтасовке бухгалтерской отчётности и продаже несуществующих мощностей

Аналитическая компания Hindenburg Research обвинила одного из крупнейших в мире операторов ЦОД Equinix, который владеет более 260 объектами по всему миру, в манипуляциях с бухгалтерской отчётностью. По данным Datacenter Dynamics, речь идёт и о недостоверной трактовке фактов и, как сообщают СМИ, продаже клиентам «несбыточных мечтаний» об ИИ. Заявления Hindenburg поднимают вопросы, касающиеся будущего Equinix, извлекавшей определённые выгоды из рыночных ожиданий того, что ИИ-компаниям понадобится больше дата-центров большей ёмкости. После публикации отчёта акции компании упали в цене, а ранее планировавшийся выпуск облигаций был отложен. Equinix, чья рыночная капитализация составляет $80 млрд, заявила, что знает о докладе и сейчас изучает претензии.

Источник: 3dnews.ru