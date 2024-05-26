Эрик Шмидт: будущие суперкомпьютеры США и Китая будут окружены пулемётами и колючей проволокой и питаться от АЭС

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) прогнозирует, что в обозримом будущем в США и Китае большие суперкомпьютеры будут заниматься ИИ-вычислениями под защитой военных баз. В интервью Noema он подробно рассказал о том, каким видит новые ИИ-проекты, и это будущее вышло довольно мрачным. Шмидт поведал о том, как правительства будут регулировать ИИ и искать возможности контроля ЦОД, работающих над ИИ. Покинув Google, бизнесмен начал очень тесно сотрудничать с военно-промышленным комплексом США. По его словам, рано или поздно в США и Китае появится небольшое число чрезвычайно производительных суперкомпьютеров с возможностью «автономных изобретений» — их производительность будет гораздо выше, чем государства готовы свободно предоставить как своим гражданам, так и соперникам.

Источник: 3dnews.ru