ЕС обвинил Microsoft в монополизме из-за приложения Teams

Компания Microsoft вновь оказалась в центре внимания антимонопольных регуляторов Евросоюза. На этот раз причиной стали опасения в подрыве честной конкуренции на рынке программных продуктов для видеоконференцсвязи. В частности, речь идёт приложении Teams. В ближайшие недели Еврокомиссия собирается официально выдвинуть обвинения. Регуляторы обеспокоены доминирующим положением приложения Microsoft Teams, и тем, что компания использует свои позиции для ограничения альтернативных решений. Как пишет Financial Times, опасения вызваны интеграцией Teams в пакет офисных приложений Microsoft 365 и ценовой политикой, что в совокупности затрудняет выбор других сервисов пользователями.

Источник: 3dnews.ru