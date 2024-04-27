ESA опубликовало снимки Марса с «жуткими пауками в городе инков»

Чуть больше полувека назад фантазию людей будоражили каналы на Марсе, которые могли быть искусственного происхождения. Но потом на Марс полетели автоматические станции и спускаемые аппараты, и каналы оказались причудливыми складками рельефа. Зато по мере улучшения регистрирующей аппаратуры Марс стал показывать другие свои чудеса. Последними из них можно считать обнаружение «жутких пауков в городе инков». Источник изображений: ESA

Источник: 3dnews.ru