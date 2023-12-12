Ещё один удар по санкциям: китайская CXMT разработала передовую память DRAM с GAA-транзисторами

Компания Changxin Memory Technologies (CXMT) является лидером китайской отрасли по производству микросхем оперативной памяти DRAM, и на этой неделе стало известно не только о её прорыве в технологической сфере, но и намерениях привлечь инвестиции вместо IPO, которое откладывается. Привлечение средств будет происходить на фоне оценки капитализации CXMT в $19,5 млрд. Источник изображения: CXMT

Источник: 3dnews.ru