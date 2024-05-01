Ещё одно издательство подало иск к OpenAI за незаконное использование своих материалов

Текстовые материалы, находящиеся в общем доступе, являются одним из самых простых источников данных для обучения больших языковых моделей, но разработчики систем искусственного интеллекта то и дело сталкиваются с претензиями правообладателей. Новый иск к OpenAI выдвинуло американское издательство MediaNews Group, владеющее несколькими интернет-изданиями. Источник изображения: Unsplash, Praswin Prakashan

Источник: 3dnews.ru