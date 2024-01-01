«Это может изменить Apple к лучшему»: Masimo намерена идти до конца в борьбе с Apple

Смарт-часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 вернули в продажу, поскольку Apple удалось добиться приостановки запрета до вынесения решения по данному делу таможенной службы США, но это мера временная и патентный спор Apple с производителем медицинского оборудования Masimo по-прежнему далёк от завершения. В интервью The Wall Street Journal (WSJ) гендиректор Masimo Джо Киани (Joe Kiani) заявил, что он полон решимости бороться с Apple до конца. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru