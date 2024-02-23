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«Этот день настал»: культовый российский квест Sublustrum получит трёхмерный ремейк

Ставший культовым детективно-психологический квест Sublustrum (Outcry за рубежом) от петербургской студии Phantomery Interactive получит новую жизнь в виде ремейка. Об этом сообщил сценарист и композитор игры Георгий Белоглазов. Источник изображений: Phantomery Interactive
Источник: 3dnews.ru

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