Еврокомиссия нашла достаточно оснований, чтобы увеличить импортные пошлины на электромобили китайского производства

С осени прошлого года европейские власти вели расследование на тему выявления необоснованных преимуществ китайских производителей электромобилей за счёт предоставления китайским правительством субсидий, делающих продукцию более дешёвой. Теперь Еврокомиссия нашла достаточно оснований, чтобы с июля начать вводить повышенные пошлины на импорт электромобилей из Китая. Источник изображения: BYD

Источник: 3dnews.ru