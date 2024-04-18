Еврокомиссия не нашла ничего предосудительного в отношениях Microsoft и OpenAI

Европейская комиссия сообщила, что не станет расследовать инвестиции Microsoft в размере $13 млрд в компанию OpenAI, поскольку последняя не подчиняется Microsoft напрямую и вряд ли будет поглощена редмондской компанией. В январе европейские антимонопольщики заявили, что могут начать расследование отношений Microsoft и OpenAI. Источник изображения: efes / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru