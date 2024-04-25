Еврокомиссия вынудила TikTok приостановить программу вознаграждения за просмотр видео в Lite-версии приложения

TikTok временно приостановила программу вознаграждения пользователей облегчённой (Lite) версии приложения за активности внутри приложения, поскольку Еврокомиссия опасается «развития зависимости» у детей. Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru
TikTok временно приостановила программу вознаграждения пользователей облегчённой (Lite) версии приложения за активности внутри приложения, поскольку Еврокомиссия опасается «развития зависимости» у детей. Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com