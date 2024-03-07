Еврокомиссия заинтересовалась очередным витком противостояния Apple и Epic Games

Еврокомиссия попросила Apple пояснить, почему та не позволила разработавшей игру Fortnite компании Epic Games запустить собственный магазин мобильных игр для iPhone в Европе, и нарушает ли это действующие в Европе технологические нормы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление европейского антимонопольного регулятора. Источник изображения: NoName_13 / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru