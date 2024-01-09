Европа впервые выдала субсидию производителю аккумуляторов, чтобы тот не сбежал в США

Европейская комиссия впервые предоставила субсидию производителю аккумуляторов в рамках защиты от утечки бизнеса в США. Получателем стала шведская компания Northvolt — разработчик оригинальных литиевых аккумуляторов с конкурентоспособными характеристиками. Ещё в марте 2022 года Northvolt пообещала построить в Германии мегафабрику по выпуску батарей, но позже отказалась от обещания и нацелилась на завод в США. Рендер будущего завода в Германии. Источник изображения: Northvolt

Источник: 3dnews.ru