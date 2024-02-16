Европейские правозащитники ополчились на M**a за платные подписки для отключение рекламы

Европейское ведомство по обеспечению конфиденциальности призвало регулирующие органы выступить против инициативы M**a Platforms, которая предложила пользователям региона платную подписку за отказ от таргетированной рекламы. Группа из 28 правозащитных организаций предостерегла, что эту практику могут перенять другие компании. Источник изображения: NoName_13 / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru