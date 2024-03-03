Европейский суд общей юрисдикции обязал Евросоюз возместить компании Qualcomm часть судебных издержек, которые чипмейкер понёс в ходе разбирательства по поводу антимонопольного штрафа, наложенного Еврокомиссией. Ранее разработчик процессоров выиграл апелляцию по этому делу. Согласно судебному постановлению, регуляторы ЕС должны выплатить Qualcomm €785 857,54, что не составляет даже десятой доли суммы в размере €12 млн, которую потребовал чипмейкер. Источник изображения: Qualcomm

Источник: 3dnews.ru