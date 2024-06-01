Европол отключил 2000 вредоносных доменов киберпреступников

В результате крупнейшей в истории международной операции правоохранительных органов под кодовым названием «Операция Финал» были отключены самые влиятельные ботнеты, использовавшиеся для распространения вредоносного ПО и вымогательства денежных средств в крупном размере. Источник изображения: Kandinsky

Источник: 3dnews.ru