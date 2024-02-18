Евросоюз наложит на Apple первый в истории антимонопольный штраф на €500 млн

По сообщениям сетевых источников, основной регулятор Евросоюза в лице Еврокомиссии готовится оштрафовать американскую компанию Apple на €500 млн за нарушение действующего в регионе антимонопольного законодательства в сфере музыкального стриминга. Ожидается, что регулятор объявит о вынесении штрафа в следующем месяце. Источник изображения: Foundry / Pixabay

Источник: 3dnews.ru