Евросоюз сделает незаконными анонимные транзакции в криптовалюте

Комитет Европарламента по экономическим и валютным вопросам и Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делами одобрили «Положение о борьбе с отмыванием денег», среди прочего затрагивающее и платежи в криптовалюте. На основании закона поставщики криптовалютных услуг будут обязаны проверять отправителей и получателей переводов даже с некастодиальных кошельков при сумме единоразового платежа менее €1000. Источник изображения: Tarik Haiga / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru