Еженедельный чарт Steam: главный хит весенней распродажи вошёл в топ-5, но это не Baldur’s Gate 3 и не Cyberpunk 2077

Сайт SteamDB опубликовал список игр, принёсших наибольшую выручку в Steam в период с 12 по 19 марта. Благодаря ему определились самые успешные участники большой весенней распродажи (закончится в 20:00 по московскому времени 21 марта). Baldur’s Gate 3. Источник изображения: Larian Studios

Источник: 3dnews.ru