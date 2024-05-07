Еженедельный чарт Steam: Gray Zone Warfare обошла Counter-Strike 2, а Total War: Warhammer III заняла четыре строчки в топ-10

В чарте продаж Steam большие перемены: в период с 30 апреля по 7 мая в десятке лучших появились сразу шесть товаров, отсутствовавших в ней неделей ранее. Total War: Warhammer III — Elspeth — Thrones of Decay. Источник изображения: Creative Assembly

Источник: 3dnews.ru