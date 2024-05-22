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Еженедельный чарт Steam: скидки вернули Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk 2077 в топ-5, но Ghost of Tsushima оказалась успешнее

Роглайк-экшену Hades II не удалось удержаться на первой строчке чарта продаж Steam. В период с 14 по 21 мая больше всего выручки принесла режиссёрская версия приключенческого экшена Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Источник изображения: Steam (PapAleksi)
Источник: 3dnews.ru

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