Еженедельный чарт Steam: скидки вернули Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk 2077 в топ-5, но Ghost of Tsushima оказалась успешнее

Роглайк-экшену Hades II не удалось удержаться на первой строчке чарта продаж Steam. В период с 14 по 21 мая больше всего выручки принесла режиссёрская версия приключенческого экшена Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Источник изображения: Steam (PapAleksi)

Источник: 3dnews.ru