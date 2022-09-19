Facebook открыл код фреймворка для выявления утечек памяти в JavaScript

Компания Facebook (запрещена в РФ) открыла исходные тексты инструментария memlab, предназначенного для анализа срезов состояния динамически распределяемой памяти (кучи), определения стратегии оптимизации работы с памятью и выявления утечек памяти, возникающих при выполнении кода на языке JavaScript. Код открыт под лицензией MIT.

Фреймворк был создан для разбора причин большого потребления памяти при работе с web-сайтами и web-приложениями. Например, с помощью memlab проводился анализ потребления памяти при использовании новой версии сайта Facebook.com, который позволил выявить утечки, приводившие к аварийному завершению браузера на стороне клиента из-за исчерпания свободной памяти.

Причинами утечек памяти при выполнении JavaScript-кода может быть наличие скрытых ссылок на объекты, из-за которых сборщик мусора не может высвободить занимаемую объектом память, неразумное кэширование значений или реализация бесконечной прокрутки без вытеснения старых элементов списка. Например в нижеприведённом коде в Chrome утечка памяти возникает из-за объекта «obj», несмотря на то, что ему присваивается значение null, так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли. var obj = {}; console.log(obj); obj = null;

Основные возможности memlab:

Выявление утечек памяти в браузере. Memlab позволяет автоматически сравнивать слепки состояния динамической памяти, выявлять утечки памяти и агрегировать результаты.

Объектно-ориентированный API для перебора кучи, позволяющий воплощать собственные алгоритмы выявления утечек и реализовывать системы анализа слепков состояния кучи. Поддерживается анализ кучи для браузеров на основе движка Chromium, а также для платформ Node.js, Electron и Hermes.

Интерфейс командной строки и API для поиска возможностей по оптимизации использования памяти.

Система assert-ов для Node.js, позволяющая создавать unit-тесты и выполнять программы на базе Node.js для создания срезов собственного состояния, проверки своей памяти или написания расширенных assert-проверок.

Источник: opennet.ru