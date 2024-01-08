Фанатский ремейк Warcraft II на движке Warcraft III: Reforged наконец вышел, но не полностью

Группа целеустремлённых фанатов из команды LoreCraft Designs сообщила о выходе первой части Warcraft: Chronicles of the Second War — полноценного ремейка стратегии Warcraft II: Tides of Darkness от Blizzard Entertainment. Источник изображения: LoreCraft Designs
Источник: 3dnews.ru
Группа целеустремлённых фанатов из команды LoreCraft Designs сообщила о выходе первой части Warcraft: Chronicles of the Second War — полноценного ремейка стратегии Warcraft II: Tides of Darkness от Blizzard Entertainment. Источник изображения: LoreCraft Designs