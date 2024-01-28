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fastfetch 2.7.0

fastfetch 2.7.0

26 января состоялся выпуск 2.7.0 консольных утилит fastfetch и flashfetch, написанных на языке C и распространяемых по лицензии MIT. Утилиты предназначены для вывода информации о системе. В отличие от fastfetch, flashfetch не поддерживает её расширенные возможности.

Изменения:

  • добавлен новый модуль TerminalTheme, отображающий цвета переднего плана и фона текущего окна терминала. Пока не работает в Windows;
  • добавлена поддержка подстановки команд при расширении путей. Например, теперь можно использовать source ($(ls ~/path/to/images/*.png | shuf -n 1)) в конфигурационном файле JSONC для случайного выбора изображения при отображении;
  • для обнаружения GPU в FreeBSD больше не используются функции pciutils;
  • добавлен ASCII-логотип для неизменяемых вариантов Fedora;
  • исправлено форматирование информации о Wi-Fi;
  • исправлено обнаружение терминала в некоторых случаях;
  • концевые не включаются в JSON-результатах;
  • исправлены неинициализированные переменные;
  • исправление возможного падения в модуле OpenCL.

Источник: linux.org.ru

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