fastfetch 2.7.0

26 января состоялся выпуск 2.7.0 консольных утилит fastfetch и flashfetch, написанных на языке C и распространяемых по лицензии MIT. Утилиты предназначены для вывода информации о системе. В отличие от fastfetch, flashfetch не поддерживает её расширенные возможности.

Изменения:

добавлен новый модуль TerminalTheme, отображающий цвета переднего плана и фона текущего окна терминала. Пока не работает в Windows;

добавлена поддержка подстановки команд при расширении путей. Например, теперь можно использовать source ($(ls ~/path/to/images/*.png | shuf -n 1)) в конфигурационном файле JSONC для случайного выбора изображения при отображении;

для обнаружения GPU в FreeBSD больше не используются функции pciutils;

добавлен ASCII-логотип для неизменяемых вариантов Fedora;

исправлено форматирование информации о Wi-Fi;

исправлено обнаружение терминала в некоторых случаях;

концевые � не включаются в JSON-результатах;

исправлены неинициализированные переменные;

исправление возможного падения в модуле OpenCL.

Источник: linux.org.ru