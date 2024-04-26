FCC восстанавливает правила в отношении сетевого нейтралитета

Федеральное агентство по связи США (FCC) утвердило возвращение правил, касающиеся соблюдения сетевого нейтралитета, отменённых в 2018 году. Из пяти участвующих в голосовании членов комиссии, три проголосовало за возвращение правил, запрещающих провайдерам платное повышение приоритета, блокирование доступа и ограничение скорости обращения к контенту и сервисам, распространяемым на законных основаниях.

В соответствии с принятым решением широкополосный доступ будет трактоваться как «информационный сервис», а не «телекоммуникационный сервис», что поставит распространителей контента и операторов связи в один ранг и не допустит дискриминации одной из сторон. Правила также дадут FCC возможность требовать от провайдеров предоставления отчётов о сбоях, осуществлять надзор в области безопасности и контролировать устранение проблем.

Сторонники сетевого нейтралитета, среди которых в основном крупные контент-провайдеры и online-сервисы, считают все виды трафика одинаково значимыми и выступают против дискриминации распространителей контента за счёт предоставления операторам связи возможности разделения приоритетов для разных видов и источников трафика. Подобное разделение может приводить к ухудшению качества доступа к одним сайтам и видам данных за счёт увеличения приоритета для других, а также усложнить вывод на рынок новых сервисов, так как они будут изначально проигрывать по качеству доступа сервисам, заплатившим провайдерам за повышение приоритета их трафика. По мнению сторонников сетевого нейтралитета, вводимые правила имеют важное значение для защиты прав потребителей и недопущения злоупотреблений со стороны операторов связи.

Противники нейтралитета, среди которых преобладают интернет-провайдеры и производители сетевого оборудования, отстаивают возможность изменения приоритетов для разного вида трафика на своё усмотрение, например, с целью организации сбора отчислений с контент-провайдеров за повышение скорости доступа к их ресурсам или для повышения качества доступа к своим сервисам за счёт ограничения скорости к сервисам конкурентов. Противники новых правил также считают, что дополнительное регулирование провайдеров широкополосного доступа приведёт к замедлению развития телекоммуникационной отрасли и усилению надзора за отраслью со стороны государства, при том, что сетевой нейтралитет до сих пор прекрасно регулировался рыночным путём за счёт конкуренции.



Источник: opennet.ru