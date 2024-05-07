fd 10.0.0 и bfs 3.2

Состоялся выпуск 10.0.0 консольной утилиты поиска файлов fd, написанной на языке Rust и распространяемой по лицензиям MIT и Apache 2.0.

Изменения:

к directory добавлен псевдоним dir при использовании ключа -t—type;

добавлена поддержка формата даты @%s в фильтрах времени, аналогично GNU date (секунд с эпохи Unix для —older/—newer);

теперь автоматически не игнорируется директория .git при использовании ключа —hidden с включенным игнорированием VCS;

исправлено определение переменной окружения NO_COLOR при использовании опции —list-details;

исправлена ошибка вывода скрытых файлов, если путь поиска был .;

сборки aarch64 теперь используют 64-килобайтные страницы (при использвании jemalloc);

минимальная поддерживаемая версия Rust теперь 1.77.2 (для исправления CVE-2024-24576, только для Windows).

А 2 мая состоялся выпуск 3.2 аналогичной утилиты bfs, но написанной на языке C.

Изменения:

добавлено действие -limit N, которое завершается сразу после получения N результатов;

реализована функция -context (из GNU find) для поиска контекстов SELinux;

реализована функция -printf %Z для вывода контекстов SELinux;

переписана система сборки;

улучшена поддержка платформ:

реализация -acl для Solaris/Illumos;

реализация -xattr для DragonFly BSD.



Источник: linux.org.ru