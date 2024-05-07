fd 10.0.0 и bfs 3.2

Состоялся выпуск 10.0.0 консольной утилиты поиска файлов fd, написанной на языке Rust и распространяемой по лицензиям MIT и Apache 2.0.
Изменения:
- к directory добавлен псевдоним dir при использовании ключа -t—type;
- добавлена поддержка формата даты @%s в фильтрах времени, аналогично GNU date (секунд с эпохи Unix для —older/—newer);
- теперь автоматически не игнорируется директория .git при использовании ключа —hidden с включенным игнорированием VCS;
- исправлено определение переменной окружения NO_COLOR при использовании опции —list-details;
- исправлена ошибка вывода скрытых файлов, если путь поиска был .;
- сборки aarch64 теперь используют 64-килобайтные страницы (при использвании jemalloc);
- минимальная поддерживаемая версия Rust теперь 1.77.2 (для исправления CVE-2024-24576, только для Windows).
А 2 мая состоялся выпуск 3.2 аналогичной утилиты bfs, но написанной на языке C.
Изменения:
- добавлено действие -limit N, которое завершается сразу после получения N результатов;
- реализована функция -context (из GNU find) для поиска контекстов SELinux;
- реализована функция -printf %Z для вывода контекстов SELinux;
- переписана система сборки;
- улучшена поддержка платформ:
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- реализация -acl для Solaris/Illumos;
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- реализация -xattr для DragonFly BSD.
Источник: linux.org.ru