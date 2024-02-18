FeatherPad 1.5.0

Состоялся новый выпуск редактора текста FeatherPad. Ключевой особенностью этого выпуска является отказ от поддержки Qt5 (в течении последних двух лет редактор мог собираться как с Qt5, так и Qt6). В связи с этим из редактора удалена работа с любыми кодировками кроме UTF-8. Для открытия документов с другими кодировками пользователям предлагается использовать сторонние конвертеры.
Прочие изменения:
- предотвращение изменения позиции курсора при перетаскивании файлов в область просмотра;
- реализована замена текста регулярными выражениями;
- исправлена редкая ошибка вида панели предупреждений, проявляющаяся при изменении размера окна;
- различные небольшие исправления и улучшения.
Источник: linux.org.ru