Федеральное расследование аварий с автопилотом Tesla нашло их причину — «неправильное использование»

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) закрыла расследование в отношении системы помощи водителю Tesla Full Self-Driving (FSD), рассмотрев сотни аварий, в том числе 13 со смертельным исходом, связанных с её «неправильным использованием». Одновременно NHTSA начинает новое расследование, чтобы оценить насколько эффективны доработки автопилота, произведённые Tesla во время отзывной компании в декабре. Источник изображений: Tesla

Источник: 3dnews.ru