Fedora 37 отложен на две недели из-за критической уязвимости в OpenSSL

Разработчики проекта Fedora объявили о переносе релиза Fedora 37 на 15 ноября в связи с необходимостью устранения критической уязвимости в библиотеке OpenSSL. Так как данные о сути уязвимости будут раскрыты только 1 ноября и непонятно сколько времени потребуется для реализации защиты в дистрибутиве решено отложить выпуск на 2 недели. Это не первый перенос сроков — изначально релиз Fedora 37 ожидался 18 октября, но два раза был перенесён (на 25 октября и 1 ноября) из-за невыполнения критериев качества.

В настоящее время в финальных тестовых сборках остаются неисправленными 3 проблемы, которые отнесены к блокирующим выпуск. Помимо необходимости устранения уязвимости в openssl, упоминается зависание композитного менеджера kwin при запуске сеанса KDE Plasma на базе Wayland при выставлении режима nomodeset (базовая графика) в UEFI и зависание приложения gnome-calendar при редактировании повторяющихся событий.

Критическая уязвимость в OpenSSL затрагивает только ветку 3.0.x, выпуски 1.1.1x уязвимости не подвержены. Ветка OpenSSL 3.0 уже используется в таких дистрибутивах, как Ubuntu 22.04, CentOS Stream 9, RHEL 9, OpenMandriva 4.2, Gentoo, Fedora 36, Debian Testing/Unstable. В SUSE Linux Enterprise 15 SP4 и openSUSE Leap 15.4 пакеты с OpenSSL 3.0 доступны опционально, системные пакеты используют ветку 1.1.1. На ветках OpenSSL 1.x остаются Debian 11, Arch Linux, Void Linux, Ubuntu 20.04, Slackware, ALT Linux, RHEL 8, OpenWrt, Alpine Linux 3.16.

Уязвимость отнесена к категории критических, подробности пока не сообщаются, но по уровню опасности проблема близка к нашумевшей уязвимости Heartbleed. Критический уровень опасности подразумевает возможность совершения удалённой атаки на типовые конфигурации. К критическим могут быть отнесены проблемы приводящие к удалённым утечкам содержимого памяти сервера, выполнению кода атакующего или компрометации серверных закрытых ключей. Исправление OpenSSL 3.0.7 с устранением проблемы и информация о сути уязвимости будет опубликована 1 ноября.



Источник: opennet.ru