Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Steam и получил поддержку русского языка

Спустя более двух с половиной лет раннего доступа фэнтезийный ретрошутер Graven от разработчиков из датской студии Slipgate Ironworks добрался до полноценного релиза. Премьера сопровождалась насыщенным трейлером. Источник изображений: 3D Realms

Источник: 3dnews.ru