fheroes2 1.0.10: улучшенный ИИ, обновление редактора карт, оптимизация рендеринга

Здравствуйте, любители Героев Меча и Магии 2!

Команда разработчиков fheroes2 представляет Вашему вниманию новую версию открытого движка Героев Меча и Магии 2 — 1.0.10, в которой мы продолжаем оптимизировать и совершенствовать игру. Ниже приведены некоторые из наиболее заметных изменений данной версии.

Приоритетным направлением разработки по-прежнему является редактор карт. Базовый функционал редактора пополнил инструмент "Ластик", который позволяет удалять объекты с карты согласно выбранной категории . Также в редакторе появилась возможность размещать артефакты и сокровища на карте. Была проделана серьезная работа над кодом, чтобы в будущем в игру можно было добавлять новых героев. Редактор всё еще не доступен пользователям, однако уже в ближайшее время мы планируем выпустить первую альфа-версию, доступную всем.

Параллельно мы продолжаем улучшать сам геймплей, исправляя незначительные ошибки в логике, отрисовке и интерфейсе игры. Несколько диалоговых окон получили улучшения. Среди них хотим отметить окно заклинания "Портал города", которое стало больше и теперь адаптируется согласно выбранному разрешению и количеству городов в списке.

Наша команда добавила новую иконку для инициирования взаимодействия с объектом, непосредственно перед которым находится выбранный герой. Теперь в интерфейсе есть визуальная интерпретация возможности данного действия.

Не останавливается команда и в своем стремлении создать лучший ИИ серии игр Герои Меча и Магии. В последней версии все компьютерные соперники теперь могут пользоваться рынками, чтобы ускорять развитие и отстройку замков. Героям 2 свойственны ситуации, когда игрок весьма ограничен в доступных ресурсах, и порой одна недостающая единица ресурса может надолго отбросить в развитии королевство. Хотим заметить, что ИИ не обладает никакими привилегиями и обмен ресурсов происходит по курсу, согласно количеству доступных рынков , как и у простых игроков. Кроме этого, улучшена логика просчета пути в бою и при использовании массовых заклинаний. Всё это сделает игру на высокой сложности ещё увлекательнее.

Благодаря слаженной работе нашей команды и участников проекта добавляются, обновляются и исправляются переводы текстов на большинство поддерживаемых движком языков.

С выхода прошлой версии было закрыто свыше 30 тем с исправлениями и улучшениями движка.

Хотим обратить внимание, что текущая версия не поддерживает сохранения, созданные до 1.0.5 версии.

Огромное спасибо тем, кто поддерживал и продолжает поддерживать проект fheroes2. Желаем всем приятной игры!

Руководство по установке.

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Источник: linux.org.ru