fheroes2 1.0.13: улучшенное управление на сенсорных экранах, «ластик» для редактора

Здравствуйте, любители Меча и Магии!

Представляем Вашему вниманию 1.0.13 обновление открытого движка Героев Меча и Магии 2.

Наша команда продолжает трудиться над редактором карт. С прошлого обновления исправлены некоторые недочёты по UI редактора, а также добавлены несколько упущенных объектов ландшафта.

В редакторе реализована возможность стирать объекты с карты при помощи инструмента "Ластик". Создателям карт будут доступны несколько размеров кистей и возможность выборочно удалять объекты по группам. (Редактор пока не доступен пользователям.)

В этом обновлении добавлено несколько улучшений управления для устройств с сенсорными экранами. Теперь все списки в игре можно пролистывать свайпами по всей площади окна. Раньше для этого приходилось взаимодействовать с полосами прокрутки, которые, будучи созданными для ПК, были слишком мелкими для взаимодействия.

Кроме этого в бою мы постарались сделать управление немного удобнее. Выбрав направление атаки посредством скольжения с близлежащего гекса к цели, подтверждающее касание по цели всегда активирует атаку с выбранного угла , даже если игрок слегка промахнулся по соответственной части гекса. Это поможет чуть увереннее управлять войсками на устройствах с небольшой диагональю экрана.

В кампаниях мы произвели тонкую настройку сложности, чтобы прохождение на «норме» не вызывало у игроков так много трудностей. Кроме этого, доработана логика переноса войск в кампании "Войны за престол".

Игровой движок претерпел незначительные улучшения рендеринга и оптимизации в работе самого приложения. Помимо этого множество текстовых сообщений исправлены, дополнены и переведены на многие языки.

С прошлого обновления проработано свыше 30 багов и улучшений.

Спасибо всем, кто поддерживает проект и мы надеемся, что новая версия принесёт игрокам еще больше удовольствия и положительных эмоций. Приятной Вам игры!

Руководство по установке.

Помочь с осуществлением будущих улучшений игры можно подпиской на Boosty или Patreon.

Источник: linux.org.ru