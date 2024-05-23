fheroes2 1.1.0 — Новый редактор карт

Здравствуйте, поклонники Героев Меча и Магии 2!

Мы рады сообщить Вам о выходе долгожданного обновления открытого движка fheroes2! Встречайте версию 1.1.0! Главное, к чему приурочено это обновление — это редактор карт.

Игрокам теперь доступна начальная версия редактора, в которую можно попасть прямо из главного меню. Редактор интегрирован в сам движок и, чтобы начать создавать свою карту, нужно лишь кликнуть по новой иконке, которую мы разместили в правом нижнем углу экрана. Редактор не работает с демо версией или первой версией Героев 2 «Войны за престол»: для запуска понадобится полная версия игры «Цена верности».

Мы полностью переделали интерфейс редактора, чтобы сделать его удобнее и нагляднее, чем оригинальный. Уверены, с новым редактором вырастет качество проработки, а создание карт станет быстрее и проще.

Заметным нововведением стало отображение зон перемещения возле объектов. Поверх всех объектов на карте можно включить сетку, которая наглядно показывает места, где герои могут или не могут перемещаться. Мы уверены, это значительно облегчит создание карт, ведь раньше приходилось вручную проверять всю карту на наличие незапланированных мест, где могли пройти герои.

Карты создаются в новом формате (.fh2m), на который не налагаются лицензионные ограничения, и это даёт нам полную свободу в настройке любых параметров карты. В будущем мы планируем расширить список возможных настроек объектов, событий и правил карты, доступных игрокам. Теперь можно смело делиться своими картами с другими игроками и мы планируем вскоре поставлять движок с набором новых, уже наших, карт.

Заостряем Ваше внимание, что текущая версия редактора — базовая, и в ней пока не реализованы некоторые возможности. Мы осознанно отложили их внедрение, чтобы успеть протестировать и оптимизировать текущие к релизу. Наша команда предпочла выпустить полностью рабочую и стабильную версию редактора с ограниченными возможностями, нежели успеть сделать всё, но не на должном уровне. В ближайшие обновления мы добавим недостающие опции и настройки. Но смеем Вас уверить, на текущей версии редактора Вы сможете создавать полноценные и полностью рабочие карты, в которые можете играть сами или с друзьями, а также поделиться с другими игроками.

Новый редактор может похвастаться улучшенными окнами настройки некоторых объектов. Некоторые окна переделаны и в самой игре.

Окно настройки случайного героя на карте.

Окно настройки объекта «событие».

ИИ на карте приключений получил несколько улучшений. А переводы на некоторые языки были дополнены и исправлены.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает нас и помогает в разработке. Приятной игры!

Руководство по установке.

Помочь с осуществлением будущих улучшений игры можно подпиской на Boosty или Patreon.

Источник: linux.org.ru