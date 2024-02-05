Фил Спенсер прокомментировал слухи о будущем эксклюзивов Xbox — Microsoft готовит важный анонс

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) у себя в микроблоге прокомментировал разгоревшиеся за прошедшие выходные слухи о смене стратегии компании в отношении эксклюзивов Xbox. Источник изображения: Steam (Extra_vert)

Источник: 3dnews.ru