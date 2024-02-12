Финальный релиз HexChat 2.16.2

9 февраля вышел последний релиз IRC-клиента HexChat. HexChat является форком некогда популярного XChat и до недавнего времени развивался одним-единственным разработчиком. В версию 2.16.2 вошли незначительные изменения, накопившиеся за прошедшие два года.

Среди причин прекращения поддержки заявлены отсутствие активности со стороны сообщества, устаревший код, проблемы с миграцией с GTK2 на более новые версии и в целом упадочное состояние IRC как средства обмена сообщениями. Вместе с тем, разработчик заявил о надежде, что кто-то создаст форк и продолжит развитие проекта.

Источник: linux.org.ru