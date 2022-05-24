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Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2021 год. За год проект получил пожертвования в размере 2.8 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн, в 2020 — $2.3 млн), что позволяет самостоятельно успешно развиваться.

Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102

Расходы проекта составили 1.984 млн долларов (в 2020 году — $1.5 млн) и почти все (78.1%) были связаны с оплатой работы персонала. Остальные расходы связаны с оплатой услуг профессиональных служб (например, кадровая служба), управление налогами и соглашения с Mozilla (например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре). На счетах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, остаётся около 3.6 млн долларов.

По имеющейся статистике фиксируется около 9 млн активных пользователей Thunderbird в день и 17 млн активных пользователей в месяц (год назад были примерно такие же показатели). 95% пользователей используют Thunderbird на платформе Windows, 4% — macOS и 1% — Linux.

В настоящее время для работы над проектом нанято 20 человек (в 2020 году работало 15). Среди изменений в персонале:

  • Нанят инженер для техподдержки предприятий и написания документации.
  • Должность менеджера по работе с бизнесом и сообществом разделена на две позиции: «менеджер по работе сообществом» и «менеджер по развитию продуктов и работе бизнесом».
  • Нанят инженер по контролю за качеством (QA).
  • Трудоустроен ещё один главный разработчик (было 2 стало 3).
  • Создана должность директора по операциям.
  • Нанят дизайнер.
  • Нанят маркетолог.
  • Сохранены должности:
    • Технический менеджер.
    • Координатор экосистемы дополнений.
    • Главный архитектор интерфейса.
    • Инженер по обеспечению безопасности.
    • 4 разработчика и 3 главных разработчика.
    • Лидер группы по обслуживанию инфраструктуры.
    • Инженер по сборке.
    • Инженер по формированию релизов.

Из ближайших планов отмечается выпуск в июне релиза Thunderbird 102, среди наиболее заметных изменений в котором выделяется:

  • Новая реализация адресной книги с поддержкой vCard.
    Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  • Боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь. чат, дополнения).
    Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  • Возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.
    Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  • Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске предложен сводный экран с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.
    Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  • Новый мастер импорта и экспорта, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey.
  • Изменено оформление заголовков писем.
    Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  • Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.

На 2023 год намечена полная переработка интерфейса пользователя, которая будет предложена в выпуске Thunderbird 114. Из планов на будущее также упоминается разработка версии Thunderbird для платформы Android.

Источник: opennet.ru

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