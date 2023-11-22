Доступен Firefox 120.
Что нового:
- Snap-версия Firefox теперь может импортировать данные из snap-версии Chromium.
- Окно «картинка-в-картинке» научилось прилипать к углам экрана (для этого нужно перетащить его в направлении угла, удерживая Ctrl).
- Добавлены горячие клавиши для изменения и удаления сохранённых учётных данных на странице about:logins (Alt+Enter, Alt+Backspace).
- Приватность:
- В контекстном меню ссылок появился пункт «Скопировать без параметров отслеживания» (privacy.query_stripping.strip_on_share.enabled).
- Добавлена опция «Сообщать веб-сайтам, чтобы они не продавали и не разглашали мои данные».
- В приватных окнах и в режиме строгой защиты от отслеживания включена защита от отслеживания через Canvas API.
- Включена по умолчанию поддержка ECH (Encrypted ClientHello). Она была удалённо включена всем пользователям ещё в прошлом выпуске, а теперь включена и для новых установок.
- Для пользователей из Германии в приватных окнах включено автоматическое закрытие уведомлений от сайтов об использовании кук (по возможности будет выбираться отказ от принятия кук, а если сайт не даёт выбора, то уведомление просто закрывается).
- Кроме того, для немецких пользователей в приватных окнах включено автоматическое вырезание трекинговых параметров из ссылок.
- Добавлена настройка print.enabled, позволяющая запретить печать.
- Добавлена настройка browser.urlbar.switchTabs.searchAllContainers, позволяющая искать вкладки по всем контейнерам, а не только по текущему.
- Разморожена версия браузера в юзер-агенте (она была заморожена, начиная с Firefox 109, поскольку подстрока rv:110 парсилась некоторыми сайтами как rv:11 и считалась признаком IE11).
- В просмотрщике PDF появилась кнопка «Добавить или изменить изображение».
- При открытии ссылок из внешних приложений Firefox теперь пытается угадать, в каком контейнере их следует открыть.
- История поисковых запросов больше не пропадает из адресной строки при отключении настроек «Отображать поисковые предложения» и «Отображать поисковые предложения при использовании адресной строки». Пользователи отключают эти настройки, чтобы вводимые символы не отправлялись поисковикам, но история прошлых поисковых запросов никуда не передаётся, поэтому нет смысла её прятать.
- В Windows, macOS и Android включён импорт корневых TLS-сертификатов из хранилища операционной системы (отключается в настройках).
- HTML: элемент <source> внутри элементов <audio>, <video> и <picture> получил поддержку атрибута media.
- CSS:
- Реализована поддержка функции light-dark() (позволяет настраивать как светлые, так и тёмные цвета, не прибегая к prefers-color-scheme).
- Добавлена поддержка единиц высоты строки lh и rlh (позволяют задавать свойства относительно высоты строки элемента, например, точно совмещать оформление фона с многострочным текстом).
- Удалена нестандартная функция обрезки фонового изображения -moz-image-rect().
- JavaScript: Date.parse() обзавёлся поддержкой дополнительных форматов даты:
- Числовые даты, разделённые дефисом, которые формально не соответствуют ISO: "01-12-1999" (сначала месяц), "1999-1-5" (день/месяц одной цифрой), "10000-01-12" (год превышает 9999), "99-01-05" или "01-05-99" (год из двух цифр, если год идёт первым, то он больше >31), "1999-01-05 10:00:00" (пробел между датой и временем). Такие даты будут интерпретироваться как и все остальные даты, не относящихся к ISO, например, с использованием локального часового пояса и смены месяца (31 апреля переносится на 1 мая, поскольку 31 апреля не существует).
- Смягчены требования к символам, следующим за цифрами, что обеспечило поддержку новых форматов: "DDMonYYYY", "Mon.DD.YYYY", "DD.Mon.YYYY", "YYYY.MM.DD", "Mon DD YYYY hh:mmXm" (am/pm сразу после времени).
- При использовании форматов, не соответствующих ISO, теперь поддерживается часовой пояс ‘Z’ (например, Jan 1 1970 10:00Z).
- API:
- Интерфейс PublicKeyCredential обзавёлся поддержкой свойства authenticatorAttachment (позволяет указать, является ли аутентификатор частью устройства, выполняющего веб-аутентификацию, или может перемещаться между устройствами).
- Реализована поддержка расширения minPinLength (разрешает проверяющей стороне запрашивать минимальную длину ПИН-кода аутентификатора во время создания/регистрации).
- Добавлена поддержка User Activation API (позволяет с помощью JavaScript определить, взаимодействует ли пользователь со страницей сейчас и взаимодействовал ли с момента открытия).
- Включена поддержка WebAssembly GC, что открывает возможность запускать в Firefox код на языках Dart и Kotlin.
- Отключена поддержка нестандартного метода Window.sizeToContent().
- Инструменты разработчика:
- Появилась симуляция работы вкладки в автономном режиме.
- На страницу about:logging добавлена предустановка «Windows».
- В нижнюю часть панели редактора стилей добавлена кнопка «Красивая таблица стилей для печати» (полезно, например, для форматирования минимизированных таблиц стилей).
- Панель инспектора «Правила» больше не показывает цвета в новых форматах CSS Color 4 (например, OKLCH) в виде шестнадцатеричных/именованных.
Источник: linux.org.ru
- Приватность: