ProHoster > Блог > Новости интернета > Firefox 120

Firefox 120

Доступен Firefox 120.

Что нового:

  • Snap-версия Firefox теперь может импортировать данные из snap-версии Chromium.
  • Окно «картинка-в-картинке» научилось прилипать к углам экрана (для этого нужно перетащить его в направлении угла, удерживая Ctrl).
  • Добавлены горячие клавиши для изменения и удаления сохранённых учётных данных на странице about:logins (Alt+Enter, Alt+Backspace).
    • Приватность:
      • В контекстном меню ссылок появился пункт «Скопировать без параметров отслеживания» (privacy.query_stripping.strip_on_share.enabled).
      • Добавлена опция «Сообщать веб-сайтам, чтобы они не продавали и не разглашали мои данные».
      • В приватных окнах и в режиме строгой защиты от отслеживания включена защита от отслеживания через Canvas API.
      • Включена по умолчанию поддержка ECH (Encrypted ClientHello). Она была удалённо включена всем пользователям ещё в прошлом выпуске, а теперь включена и для новых установок.
      • Для пользователей из Германии в приватных окнах включено автоматическое закрытие уведомлений от сайтов об использовании кук (по возможности будет выбираться отказ от принятия кук, а если сайт не даёт выбора, то уведомление просто закрывается).
      • Кроме того, для немецких пользователей в приватных окнах включено автоматическое вырезание трекинговых параметров из ссылок.
    • Добавлена настройка print.enabled, позволяющая запретить печать.
    • Добавлена настройка browser.urlbar.switchTabs.searchAllContainers, позволяющая искать вкладки по всем контейнерам, а не только по текущему.
    • Разморожена версия браузера в юзер-агенте (она была заморожена, начиная с Firefox 109, поскольку подстрока rv:110 парсилась некоторыми сайтами как rv:11 и считалась признаком IE11).
    • В просмотрщике PDF появилась кнопка «Добавить или изменить изображение».
    • При открытии ссылок из внешних приложений Firefox теперь пытается угадать, в каком контейнере их следует открыть.
    • История поисковых запросов больше не пропадает из адресной строки при отключении настроек «Отображать поисковые предложения» и «Отображать поисковые предложения при использовании адресной строки». Пользователи отключают эти настройки, чтобы вводимые символы не отправлялись поисковикам, но история прошлых поисковых запросов никуда не передаётся, поэтому нет смысла её прятать.
    • В Windows, macOS и Android включён импорт корневых TLS-сертификатов из хранилища операционной системы (отключается в настройках).
    • HTML: элемент <source> внутри элементов <audio>, <video> и <picture> получил поддержку атрибута media.
    • CSS:
      • Реализована поддержка функции light-dark() (позволяет настраивать как светлые, так и тёмные цвета, не прибегая к prefers-color-scheme).
      • Добавлена поддержка единиц высоты строки lh и rlh (позволяют задавать свойства относительно высоты строки элемента, например, точно совмещать оформление фона с многострочным текстом).
      • Удалена нестандартная функция обрезки фонового изображения -moz-image-rect().
    • JavaScript: Date.parse() обзавёлся поддержкой дополнительных форматов даты:
      • Числовые даты, разделённые дефисом, которые формально не соответствуют ISO: "01-12-1999" (сначала месяц), "1999-1-5" (день/месяц одной цифрой), "10000-01-12" (год превышает 9999), "99-01-05" или "01-05-99" (год из двух цифр, если год идёт первым, то он больше >31), "1999-01-05 10:00:00" (пробел между датой и временем). Такие даты будут интерпретироваться как и все остальные даты, не относящихся к ISO, например, с использованием локального часового пояса и смены месяца (31 апреля переносится на 1 мая, поскольку 31 апреля не существует).
      • Смягчены требования к символам, следующим за цифрами, что обеспечило поддержку новых форматов: "DDMonYYYY", "Mon.DD.YYYY", "DD.Mon.YYYY", "YYYY.MM.DD", "Mon DD YYYY hh:mmXm" (am/pm сразу после времени).
      • При использовании форматов, не соответствующих ISO, теперь поддерживается часовой пояс ‘Z’ (например, Jan 1 1970 10:00Z).
    • API:
      • Интерфейс PublicKeyCredential обзавёлся поддержкой свойства authenticatorAttachment (позволяет указать, является ли аутентификатор частью устройства, выполняющего веб-аутентификацию, или может перемещаться между устройствами).
      • Реализована поддержка расширения minPinLength (разрешает проверяющей стороне запрашивать минимальную длину ПИН-кода аутентификатора во время создания/регистрации).
      • Добавлена поддержка User Activation API (позволяет с помощью JavaScript определить, взаимодействует ли пользователь со страницей сейчас и взаимодействовал ли с момента открытия).
    • Включена поддержка WebAssembly GC, что открывает возможность запускать в Firefox код на языках Dart и Kotlin.
    • Отключена поддержка нестандартного метода Window.sizeToContent().
    • Инструменты разработчика:
      • Появилась симуляция работы вкладки в автономном режиме.
      • На страницу about:logging добавлена предустановка «Windows».
      • В нижнюю часть панели редактора стилей добавлена кнопка «Красивая таблица стилей для печати» (полезно, например, для форматирования минимизированных таблиц стилей).
      • Панель инспектора «Правила» больше не показывает цвета в новых форматах CSS Color 4 (например, OKLCH) в виде шестнадцатеричных/именованных.

    Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий