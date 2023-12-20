Доступен Firefox 121.
Что нового:
- Включена поддержка Wayland. По умолчанию вместо XWayland будет использоваться композитор Wayland (больше не требуется запускать браузер с параметрами MOZ_ENABLE_WAYLAND). Это позволило добавить поддержку жестов на тачпадах и сенсорных экранах, навигацию свайпами, поддержку разных настроек DPI, когда в системе присутствует несколько мониторов, а также улучшить графическую производительность. Из-за ограничений протокола Wayland с окнами «картинка в картинке» придётся либо взаимодействовать по-особенному (обычно нажатием правой кнопкой мощи на окно), либо дополнительно настраивать консоль/окружение рабочего стола (KDE / GNOME). Кроме того, исправлена проблема, из-за которой невозможно было увеличить размер окна «картинка в картинке» под Wayland.
- В просмотрщике PDF появилась плавающая кнопка (значок «корзина»), упрощающая удаление добавленных пользователем рисунков, изображений и текста.
- В диалог настроек добавлена опция «Всегда подчёркивать ссылки».
- Если в системе не задан почтовый клиент по умолчанию, при посещении почтового сервиса, поддерживающего открытие ссылок mailto://, Firefox предложит установить себя в качестве почтового клиента.
- Из Tor Browser принят патч с добавлением настроек, позволяющих не отображать заголовок текущей вкладки в заголовке окна браузера (privacy.exposeContentTitleInWindow. privacy.exposeContentTitleInWindow.pbm).
- Во многих строках слово «Скопировать» вопреки правилам русского языка заменено на «Копировать». Как отметил один из волонтёров, поддерживающих русскую локализацию, неграмотный вариант более распространён и привычен большинству пользователей (например, в интерфейсе macOS Apple использует «Скопировать», а Microsoft в Windows, пользователей которой намного больше, чем пользователей macOS, использует «Копировать»). В украинской и белорусском локализациях тоже используется «Копировать». К тому же, язык не статичен, он постоянно развивается и меняется, а его правила подстраиваются под большую часть носителей языка.
- Удалена страница about:plugins, которая дублировала раздел «Дополнение и темы > Плагины».
- macOS:
- Реализована поддержка команд Voice Control.
- Реализована поддержка Passkey.
- Windows:
- На страницу about:support добавлено напоминание установить из Магазина Windows расширение Microsoft AV1 Extension (если оно отсутствует) для аппаратное ускорения декодирования формата AV1 (поддерживается видеокартами NVIDIA RTX 3000, AMD RX 6000 (кроме 6500XT), а также Intel Xe и Arc Alchemist).
- Исправлена невозможность назначить Firefox браузером по умолчанию, если он установлен из пакета MSIX.
- Улучшен механизм работы с реестром.
- HTML: реализована поддержка отложенной загрузки фреймов (<iframe loading=lazy>), что ускоряет первоначальную загрузку страницы, а также снижает трафик и потребление памяти (в случаях, когда пользователь не стал докручивать страницу и не возникло необходимости подгружать фрейм).
- CSS:
- Свойство text-wrap теперь поддерживает значения balance и stable (balanceиспользуется для коротких блоков контента, таких как заголовки, и гарантирует, что контент будет сбалансированным и легко читаемым, когда занимает несколько строк. stable гарантирует, что редактируемый контент не будет перекомпоновываться, пока пользователь его редактирует).
- Добавлена поддержка селектора :has()обычно называемого родительским селектором (позволяет применять стили к элементу на основе связанных элементов, например, li:has(ul) будет соответствовать списку, который содержит список следующего уровня, а h1:has(+ p) будет соответствовать заголовку, за которым следует абзац).
- Свойство text-indent обзавелось поддержкой значений each-line и hanging (упрощают указание определенные стилей отступов текста. Кроме того, можно комбинировать разные значения, например, text-indent: 3em hanging each-line).
- JavaScript:
- Реализована поддержка статического метода Promise.withResolvers() (позволяет разрешить или отклонить обещание после его создания).
- Date.parse() теперь поддерживает дополнительные форматы дат:
- Формат YYYY-MMM-DD позволяет указать год, превышающий 9999 (например, 19999-Jan-01).
- MMM-DD-YYYY (например. Jan-01-1970).
- Миллисекунды для форматов, не соответствующих ISO (например, Jan 1 1970 10:00:00.050).
- День недели в начале (например, Wed, 1970-01-01, Wed, 1970-Jan-01, при этом день недели не обязан быть корректным, например, допускается foo 1970-01-01).
- Прочие изменения Date.parse():
- Даты YYYY-M-DD и YYYY-MM-D больше не воспринимаются как GMT-даты.
- Миллисекунды теперь обрезаются после 3 символов, а не округляются.
- WebAssembly: реализовано устранение хвостовых вызовов для улучшения поддержки функциональных языков.
- WebTransport: интерфейс WebTransportSendStream обзавёлся поддержкой свойства sendOrder (позволяет указать приоритет отправки потока относительно других потоков).
- Инструменты разработчика: в отладчике теперь можно отключить ключевое слово debugger; на текущей странице.
Источник: linux.org.ru