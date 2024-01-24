Firefox 122

Firefox, свободный браузер на движке Quantum, разработкой и распространением которого занимается Mozilla Corporation, четвёртый по популярности браузер в мире, обновился до версии 122.
Что нового:
- Linux:
- Поддержка VA-API включена для всех архитектур (до этого она была включена лишь для x86 и ARM).
- Предложены deb-пакеты для Ubuntu, Debian и Linux Mint.
- Подсказки от поисковых движков теперь содержат изображения и описания (browser.urlbar.richSuggestions.featureGate).
- Пользователям, ищущим в адресной строке сведения, связанные с веб-разработкой, будут предлагаться ссылки на статьи MDN.
- Менеджер паролей научился импортировать пароли из файлов .csv и .tsv.
- Устранены проблемы при использовании встроенного переводчика: переведённое содержимое больше не пропадает, а работа интерактивных виджетов не нарушается.
- На страницу about:support добавлен раздел «Информация о модулях расшифровки содержимого».
- В режиме приватного просмотра включена поддержка Cache API (её отсутствие создавало пользователям заметные неудобства).
- Вывод фильтров, использующих currentColor в качестве входного параметра, больше не получится прочитать из canvas, поскольку таким образом может быть получена информация о цвете ссылок и сделан вывод о посещённых ссылках.
- WebRTC: включена поддержка Uneven Level Protection Forward Error Correction (ULPFEC), которая позволяет восстанавливать потерянные пакеты.
- Количество одновременных запросов DNS увеличено с 8 до 64.
- Разрыв строк теперь производится в полном соответствии со стандартом Unicode. Кроме того, Firefox теперь корректно выделяет слова при двойном щелчке по тексту на китайском, японском, бирманском, лаосском, кхмерском и тайском языках.
- Из интерфейса настроек удалена настройка «Добавить строку поиска на панель инструментов». Строку поиска по-прежнему можно добавить на панель, перетащив её в режиме настройки.
- macOS: появилась возможность создавать и использовать пасскеи, сохранённые в ключнице iCloud.
- Windows: реализована поддержка автозаполнения с помощью учётных данных, сохранённых в Windows Hello.
- HTML: элементы <select> теперь могут содержать разделители <hr> (для улучшения читаемости больших списков).
- В соответствии со спецификаций резервным анализатором URL-адресов для неизвестных схем теперь является DefaultURI.
- CSS:
- Включена поддержка свойства offset-position (задаёт начальное положение элемента на пути).
- Включена поддержка различных методов для указания offset-path: <basic-shape>, <coord-box> и url().
- Включена поддержка функции ray() (позволяет задать offset-path как сегмент линии, который начинается с offset-position и продолжается в направлении указанного угла.
- Включена поддержка функций xywh и rect.
- JavaScript: появилась возможность использовать методы ArrayBuffer.prototype.transfer() и ArrayBuffer.prototype.transferToFixedLength() для передачи прав владельца памяти между разными ArrayBuffer.
- SVG:
- Реализована поддержка анимации атрибута viewBox с помощью SMIL.
- В целях предотвращения XSS-атак отключена поддержка ссылок вида data: в элементах <use>, а также через интерфейс SVGUseElement.
- Реализована поддержка LargestContentfulPaint API (предоставляет информацию о времени отрисовки самого большого изображения или текста, прежде чем пользователь начнёт взаимодействовать с веб-страницей.
- DOM: добавлен метод HTMLSelectElement.showPicker().
- Инструменты разработчика:
- Вкладка профайлера теперь открывается следом за текущей вкладкой.
- Добавлена команда tracer, позволяющая управлять трассировкой без открытия отладчика.
- При редактировании селектора, имени или значения свойств в инспекторе правил клавиша Enter больше не смещает фокус на следующее поля ввода, вместо этого она подтверждает ввод и устанавливает фокус на соответствующем элементе (для подтверждения ввода и последующего смещения фокуса следует использовать Ctrl+Enter или Tab.
Источник: linux.org.ru