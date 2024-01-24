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Firefox 122

Firefox, свободный браузер на движке Quantum, разработкой и распространением которого занимается Mozilla Corporation, четвёртый по популярности браузер в мире, обновился до версии 122.

Что нового:

  • Linux:
    • Поддержка VA-API включена для всех архитектур (до этого она была включена лишь для x86 и ARM).
    • Предложены deb-пакеты для Ubuntu, Debian и Linux Mint.
  • Подсказки от поисковых движков теперь содержат изображения и описания (browser.urlbar.richSuggestions.featureGate).
  • Пользователям, ищущим в адресной строке сведения, связанные с веб-разработкой, будут предлагаться ссылки на статьи MDN.
  • Менеджер паролей научился импортировать пароли из файлов .csv и .tsv.
  • Устранены проблемы при использовании встроенного переводчика: переведённое содержимое больше не пропадает, а работа интерактивных виджетов не нарушается.
  • На страницу about:support добавлен раздел «Информация о модулях расшифровки содержимого».
  • В режиме приватного просмотра включена поддержка Cache API (её отсутствие создавало пользователям заметные неудобства).
  • Вывод фильтров, использующих currentColor в качестве входного параметра, больше не получится прочитать из canvas, поскольку таким образом может быть получена информация о цвете ссылок и сделан вывод о посещённых ссылках.
  • WebRTC: включена поддержка Uneven Level Protection Forward Error Correction (ULPFEC), которая позволяет восстанавливать потерянные пакеты.
  • Количество одновременных запросов DNS увеличено с 8 до 64.
  • Разрыв строк теперь производится в полном соответствии со стандартом Unicode. Кроме того, Firefox теперь корректно выделяет слова при двойном щелчке по тексту на китайском, японском, бирманском, лаосском, кхмерском и тайском языках.
  • Из интерфейса настроек удалена настройка «Добавить строку поиска на панель инструментов». Строку поиска по-прежнему можно добавить на панель, перетащив её в режиме настройки.
  • macOS: появилась возможность создавать и использовать пасскеи, сохранённые в ключнице iCloud.
  • Windows: реализована поддержка автозаполнения с помощью учётных данных, сохранённых в Windows Hello.
  • HTML: элементы <select> теперь могут содержать разделители <hr> (для улучшения читаемости больших списков).
  • В соответствии со спецификаций резервным анализатором URL-адресов для неизвестных схем теперь является DefaultURI.
  • CSS:
  • JavaScript: появилась возможность использовать методы ArrayBuffer.prototype.transfer() и ArrayBuffer.prototype.transferToFixedLength() для передачи прав владельца памяти между разными ArrayBuffer.
  • SVG:
    • Реализована поддержка анимации атрибута viewBox с помощью SMIL.
    • В целях предотвращения XSS-атак отключена поддержка ссылок вида data: в элементах <use>, а также через интерфейс SVGUseElement.
  • Реализована поддержка LargestContentfulPaint API (предоставляет информацию о времени отрисовки самого большого изображения или текста, прежде чем пользователь начнёт взаимодействовать с веб-страницей.
  • DOM: добавлен метод HTMLSelectElement.showPicker().
  • Инструменты разработчика:
    • Вкладка профайлера теперь открывается следом за текущей вкладкой.
    • Добавлена команда tracer, позволяющая управлять трассировкой без открытия отладчика.
    • При редактировании селектора, имени или значения свойств в инспекторе правил клавиша Enter больше не смещает фокус на следующее поля ввода, вместо этого она подтверждает ввод и устанавливает фокус на соответствующем элементе (для подтверждения ввода и последующего смещения фокуса следует использовать Ctrl+Enter или Tab.

Источник: linux.org.ru

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