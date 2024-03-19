Доступен Firefox 124.
- Настройка «Всегда использовать клавиши курсора для навигации по страницам» теперь работает и в просмотрщике PDF.
- В Firefox View появилась возможность выбрать порядок сортировки списка открытых вкладок: по недавней активности или по порядку вкладок.
- Ускорена работа встроенного переводчика за счёт оптимизаций умножения матриц.
- Ускорена работа сборщика мусора в движке JavaScript.
- В качестве адреса прокси больше нельзя ввести URL (это никогда и не работало, но поле ввода позволяло указать URL, что смущало пользователей).
- Строка поиска будет автоматически убираться с панели инструментов, если не использовалась на протяжении 120 дней (когда-то давно она была включена по умолчанию и с тех пор сохраняется на многих старых профилях, хотя пользователи этих профилей уже ею не пользуются).
- Удалена настройка browser.tabs.remote.autostart, позволявшая отключить многопроцессный режим: она работала лишь в небрендированных сборках (собранных без логотипа и торговой марки Firefox), поэтому разработчики не видят смысла в её поддержке (разработчики форков могут самостоятельно поддерживать эту опцию, если она им необходима).
- macOS: Для всех полноэкранных окон задействован API, предоставляемый операционной системой (full-screen-api.macos-native-full-screen), что позволило унифицировать внешний вид и поведение элементов на экране.
- Windows: Ускорено формирование списка быстрого перехода в панели задач.
- SVG: Псевдоэлементы CSS ::first-letter и ::first-line теперь можно применять к элементу <text>.
- Реализована поддержка AbortSignal.any() (создаёт составной сигнал, который можно использовать для прерывания операции из нескольких источников сигнала).
- Веб-сокеты: Добавлена поддержка относительных путей и HTTP/HTTPS.
- Отключена поддержка DOMRequest.
- Инструменты разработчика:
- В настройки Инспектора добавлена настройка «Сфокусировать следующий ввод на Enter».
- Сетевой монитор теперь показывает ресурсы, загруженные с помощью схемы file://
- При вводе имени свойства теперь предлагаются зарегистрированные пользовательские свойства.
- Трассировщик JavaScript теперь сообщает не только о вызове функции, но и о выходе из неё.
- Обеспечена поддержка трассировки при навигации.
Источник: linux.org.ru