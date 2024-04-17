Доступен Firefox 125. В последний момент перед выпуском была обнаружена критическая ошибка, поэтому релизом назначена версия 125.0.1.
- Linux: Реализована возможность скрыть кнопки управления окном, предоставляемые сторонними темами (например, если пользователь установил стороннюю тему браузера, но хочет использовать кнопки, соответствующие системной теме): widget.gtk.non-native-titlebar-buttons.enabled.
- Firefox View:
- В списке открытых вкладок теперь показываются и закреплённые вкладки (в виде ряда значков).
- Добавлены кнопки закрытия вкладок (раньше это действие было спрятано в меню).
- В меню вкладок добавлены пункты «Закрепить» и «Отключить звук».
- Добавлены визуальные пометки о том, что открытая вкладка находится в закладках или закреплена на начальной странице.
- Просмотрщик PDF теперь поддерживает выделение текста цветом (эта возможность будет постепенно включаться всё большему числу пользователей).
- Появилась возможность просматривать защищённое стриминговое видео, использующее кодек AV1.
- Если в буфере обмена содержится ссылка, то при установке фокуса на пустую адресную строку пользователь увидит предложение перейти по этой ссылке (browser.urlbar.clipboard.featureGate).
- Поиск открытых вкладок, осуществляемый через адресную строку, теперь производится по всем контейнерам, а не только по текущему (browser.urlbar.switchTabs.searchAllContainers).
- Для удобства пользователей, привыкших использовать несколько браузеров, добавлена новая служебная страница about:settings, являющаяся ссылкой на about:preferences.
- По умолчанию теперь блокируются все загрузки по незащищённому протоколу HTTP (раньше блокировались лишь загрузки, инициированные с HTTPS-страниц). Протокол HTTP является небезопасным, любой промежуточный узел может изменить или подменить загружаемый файл. У пользователя, разумеется, по-прежнему сохраняется возможность принудительно разрешить загрузку.
- Улучшена защита от спуфинга доменных имён (когда используются символы из национальных алфавитов).
- Включено сохранение и автозаполнение адресов (только для пользователей из США и Канады).
- Озвучкой в режиме чтения теперь можно управлять с помощью стрелок клавиатуры.
- Изменено взаимодействие с группами радиокнопок при навигации клавишей Tab. Если какая-то из кнопок активна, то именно она будет выбрана при нажатии Tab. Если ни одна не активна, то Tab выделяет первую кнопку, Shift+Tab — последнюю, а вторичное нажатие Tab покидает группу кнопок и переходит к следующему элементу, а не осуществляет цикличный перебор кнопок, как раньше. Такое поведение соответствует стандарту WAI-ARIA.
- Windows: Для сборки теперь применяется компилятор Visual Studio 2022.
- CSS:
- Свойство align-content теперь работает с display: block; (позволяет выравнивать элементы на уровне блока без преобразования своего контейнера во flex или grid).
- Свойство transform-box обзавелось поддержкой значений content-box и stroke-box.
- Реализована поддержка свойства content-visibility (позволяет пропустить рендеринг элемента до тех пор, пока он реально не понадобится).
- JavaScript:
- Включена поддержка Intl.Segmenter (позволяет выполнять текстовую сегментацию строки с учётом локали, например, разбивать строку на слова в языках, в которых для разделения слов не используются пробелы).
- Реализована поддержка импорта JSON-файлов как модулей.
- WebAssembly: Включена поддержка множественной памяти (позволяет модулям WASM использовать и импортировать несколько независимых линейных участков памяти).
- Включена поддержка Popover API (позволяет создавать всплывающие элементы пользовательского интерфейса верхнего уровня, которые можно использовать для меню действий, пользовательских всплывающих уведомлений и т. д.). Всплывающее окно и его триггер можно создать с помощью атрибутов HTML или JavaScript, а оформить — с помощью CSS. Реализованы следующие веб-API:
- Свойства HTMLButtonElement popoverTargetElement и popoverTargetAction.
- Свойства HTMLInputElement popoverTargetElement и popoverTargetAction.
- Свойство HTMLElement popover, методы hidePopover(), showPopover() и togglePopover(), а также события beforetoggle и toggle_event events.
- При создании всплывающих окон можно использовать псевдокласс :popover-open и элемент ::backdrop.
- Также поддерживаются глобальные атрибуты popovertarget и popovertargetaction.
- Появилась поддержка свойств RTCIceTransport state и gatheringState, связанных с ними событий statechange и gatheringstatechange_event, а также свойства RTCDtlsTransport.iceTransport.
- Реализована поддержка Element.ariaBrailleLabel и Element.ariaBrailleRoleDescription (отражают глобальные HTML-атрибуты ARIA aria-braillelabel и aria-brailleroledescription.
- Включена поддержка Clipboard.readText() (позволяет при попытке прочитать данные буфера обмена показать контекстное меню вставки, чтобы пользователь подтвердил действие).
- Удалена отключённая в прошлом выпуске поддержка DOMRequest.
- Удалено свойство SVGAElement.text (вместо него следует использовать textContent).
- Инструменты разработчика:
- Сообщения о нарушении CSP стали более информативными.
- Отладчик научился отслеживать все мутации DOM (:tracer —dom-mutations).
- Возвращена удалённая год назад опция, позволяющая отключить оверлей с сообщением о том, что веб-приложение поставлено на паузу в отладчике (devtools.debugger.features.overlay). Её сочли не нужной, но практика показала, что веб-разработчикам она иногда требуется.
- В нижнюю часть панели отладчика добавлено меню для различных действий, касающихся карт кода.
Источник: linux.org.ru