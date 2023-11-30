Firefox для Android снова откроется для сторонних расширений с 14 декабря

Mozilla сообщила, что с 14 декабря пользователи браузера Firefox для Android смогут устанавливать любые расширения, у которых есть пометка о совместимости с Android. Разработчик пообещал, что таковых будет более четырёхсот, а полный список можно найти в магазине расширений. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru