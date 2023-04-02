Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе

После девяти лет работы из кодовой базы Firefox удалены последние компоненты формирования интерфейса, в которых использовалось пространство имён XUL. Таким образом, за единичными исключениями, для отрисовки пользовательского интерфейса Firefox теперь применяются обычные web-технологии (главным образом CSS flexbox), а не специфичные XUL-обработчики (-moz-box, -moz-inline-box, -moz-grid, -moz-stack, -moz-popup). В качестве исключения XUL продолжает использоваться для отображения системных меню и всплывающих панелей (<xul:menupopup> и <xul:panel>), но в будущем для подобной функциональности планируют задействовать API Popover.

Возможность использования XUL в дополнениях была прекращена в 2017 году, а интерфейс был избавлен от привязок на языке XBL (XML Binding Language, расширение XUL) в 2019 году (XBL-привязки, определяющие поведение XUL-виджетов, были заменены на Web Components), но при этом XUL-обработчики продолжали применяться при формировании элементов интерфейса браузера.



Источник: opennet.ru