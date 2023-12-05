fish 3.6.2 и 3.6.3 с исправлением CVE-2023-49284

Состоялся корректирующий выпуск 3.6.2 интерактивной командной оболочки fish с исправлением уязвимости CVE-2023-49284.

fish shell использует некоторые символы Unicode для внутренней маркировки подстановочных знаков и расширений. Этот неправильный подход позволял читать эти символы в выводе подстановки команд, вместо того чтобы преобразовать их в безопасное внутреннее представление.

Хотя это может вызвать неожиданное поведение при прямом вводе (например, echo UFDD2HOME имеет тот же вывод, что и echo $HOME), это может стать незначительной проблемой безопасности, если вывод подается из внешней программы в подстановку команд, где такой вывод может не ожидаться.

Этот недостаток дизайна появился в самых ранних версиях fish, ещё до появления системы контроля версий, и, как считается, присутствует в каждой версии fish, выпущенной за последние 15 лет или более, хотя и с разными символами.

Выполнение кода не представляется возможным, но DoS-атака (через раскрытие большого количества скобок) или раскрытие информации (например, через расширение переменных) потенциально возможны при определенных обстоятельствах.

В версии 3.6.3 исправлены только тесты.

Источник: linux.org.ru