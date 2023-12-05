fish 3.6.2 и 3.6.3 с исправлением CVE-2023-49284

Состоялся корректирующий выпуск 3.6.2 интерактивной командной оболочки fish с исправлением уязвимости CVE-2023-49284.
fish shell использует некоторые символы Unicode для внутренней маркировки подстановочных знаков и расширений. Этот неправильный подход позволял читать эти символы в выводе подстановки команд, вместо того чтобы преобразовать их в безопасное внутреннее представление.
Хотя это может вызвать неожиданное поведение при прямом вводе (например, echo UFDD2HOME имеет тот же вывод, что и echo $HOME), это может стать незначительной проблемой безопасности, если вывод подается из внешней программы в подстановку команд, где такой вывод может не ожидаться.
Этот недостаток дизайна появился в самых ранних версиях fish, ещё до появления системы контроля версий, и, как считается, присутствует в каждой версии fish, выпущенной за последние 15 лет или более, хотя и с разными символами.
Выполнение кода не представляется возможным, но DoS-атака (через раскрытие большого количества скобок) или раскрытие информации (например, через расширение переменных) потенциально возможны при определенных обстоятельствах.
В версии 3.6.3 исправлены только тесты.
Источник: linux.org.ru