F******k открывала Netflix доступ к личным перепискам пользователей

F******k вновь оказалась в центре скандала, связанного с нарушениями приватности пользователей — согласно обнародованным 23 марта материалам искового заявления, компания с 2011 года, предположительно, предоставляла Netflix доступ к личным сообщениям пользователей, дабы платформа могла лучше подобрать контент. В поданном ещё в апреле прошлого года коллективном иске от имени двух граждан США, Максимилиана Кляйна (Maximilian Klein) и Сары Граберт (Sarah Grabert), утверждается, что Netflix и F******k «заключили особое соглашение», по которому социальная сеть предоставляла платформе потокового вещания доступ к данным пользователей посредством Inbox API. В свою очередь, Netflix обязывалась каждые две недели предоставлять F******k отчёты о показанных рекомендациях и взаимодействиях пользователей с интерфейсом, что должно было помочь социальной сети в таргетировании рекламы.

Источник: 3dnews.ru